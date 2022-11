Che emozione quando si attendeva che il pacchetto arrivasse a casa Frammenti di una vita fa | quando l' acquisto era meditativo | non compulsivo

Leggi su iodonna

(Di domenica 6 novembre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Quanti di voi ricordano Postalmarket, il catalogo di vendite a domicilio che negli anni ’70 esplose in Italia, consentendo anche a chi viveva in provincia di accaparrarsi un tocco di modernità? A me è venuto in mente in questi giorni, in occasione del suo ritorno in edicola in una veste che, definire rinnovata, sarebbe dir poco. In copertina compaiono quei mattacchioni dei The Jackal che con la loro simpatia imperversano ormai ovunque. Una scelta, spiega l’ufficio stampa, all’insegna dell’inclusività e dell’eccellenza italiana, valori che oggi caratterizzano il catalogo. Più concretamente credo che gli acquisti on line, di cui Postalmarket è stato il precursore, non siano più una prerogativa femminile. Una buona ragione per rivolgere l’attenzione a tutte le categorie dei cosiddetti big spender (quanti hanno più potere ...