Patate per tutti i gusti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 5 novembre 2022) La patata, forse il vegetale più diffuso e più importante al mondo. È estremamente versatile, facile da preparare e piace a! Non a caso è il primo ortaggio che ci viene in mente quando cerchiamo un accompagnamento a un secondo di carne o di pesce, soprattutto se dobbiamo sfamare una tavolata numerosa (perché un occhio al portafogli – di questi tempi – è quanto mai opportuno). Ha un alto valore nutritivo nonché uno scarto minimo, caratteristiche che l’hanno resa attraente sin dall’alba dei tempi e grazie alle quali è già proiettata in un futuro extraterrestre: Ridley Scott ci ha sfamato Matt Damon su Marte, ma non è stato poi così creativo dal momento che già nel 1995 leavevano già viaggiato nello spazio a bordo dello space shuttle Columbia. Le sfide di un ipotetico futuro marziano, per quanto affascinanti, sono ancora sperabilmente ...