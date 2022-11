Novara | 17enne tenta fuga da carabinieri e muore travolto dal treno

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – Undi origine straniera è morto questa notteda unmerci mentre stava fuggendo daiche lo stavano identificando dopo untivo di furto. E’ accaduto nei pressi di Dormelletto, nel novarese, lungo la tratta ferroviaria Domodossola-Rho. Secondo quanto si è appreso il ragazzo, insieme a un complice, maggiorenne, poco prima avevato il furto in una farmacia ma l’allarme del locale aveva fatto intervenire i. Alla vista della pattuglia, i due sono fuggiti nascondendosi nei pressi dei binari. Rintracciati dai militari che li hanno inseguiti, i due sono stati fermati ma mentre erano in corso le procedure di identificazione è sopraggiunto ile il ragazzo ne ha approfittato per ...

