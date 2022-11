Moratti in piazza per la pace . Il Terzo Polo la coccola

(Di sabato 5 novembre 2022) " Ticket con? Sono cose che leggo sui giornali. La questione non é se mi troverei bene con lei, che è una donna di grande esperienza: vorrei capire bene cosa vuol dire lavorare in ticket con ...

A fare l'occhiolino è stato anche lo stesso Carlo Calenda , che ha avuto un colloquio con: " Hanno detto che c'è Letiziain. Perché È una putiniana È giusto che ci sia, non è ...Presenti pure Marco Cappato e Pierferdinando Casini, ma anche Letiziae Carlo Cottarelli , ... Ecco perché da Roma Conte si chiede: 'L'altradi Milano non ho capito se è per la pace e per ...Nuovo corso per Letizia Moratti. Dopo le dimissioni dalla vicepresidenza della Regione Lombardia, Moratti ha sancito il suo strappo dal centrodestra.L'ex assessore partecipa alla manifestazione di Milano: colloquio con Calenda e stretta di mano con Cottarelli. Renzi: "Candidatura interessante". Carfagna: "Può essere un valore aggiunto" ...