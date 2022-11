Ginnastica ritmica | commissariata l’accademia Il Presidente | “Non abbiamo capito”

(Di sabato 5 novembre 2022) Le parole di diverse atlete della Nazionale di, che hanno rivelato di essere state vittime di una serie di umiliazioni da parte di una delle allenatrici in merito al loro peso, non sono state esenti da conseguenze.internazionale di Desio, alle porte di Milano, dove le “Farfalle” si allenano, è stata infatti. É stata la Federa prendere la decisione con una delibera d’urgenza firmata dalGherardo Tecchi. Il commissario sarà il vicevicario Valter Peroni. La mossa comporterà limitazioni importanti nell’attività che sarà svolta nella struttura: un duty officer, ovvero un ufficiale di servizio, avrà il compito di presentarsi sul posto una volta a settimana e verificare le condizioni delle ragazze. ...

...pesanti vessazioni presentate da ex atlete che hanno scosso il mondo dellaitaliana sulle gare del Campionato italiano individuale di specialità Gold Junior e Senior di...... dopo le denunce di presunti maltrattamenti , pressioni psicologiche e fisiche subìti in passato da alcune atlete durante la frequentazione dell'Accademia internazionale didi ...Il presidente di Federginnastica interviene, intervistato da Corriere della Sera e Repubblica, sulle denunce di pressioni psicologiche: "Ho pensato se fossero state coinvolte le mie figlie. Abbiamo co ...La rabbia di un genitore: l’istruttrice di mia figlia venne sospesa, poi tre mesi dopo era di nuovo in palestra. La commissione etica, istituita solo sette mesi fa, riceve segnalazioni e rassicura: "A ...