Galaxy S23 con chip Qualcomm | arriverà prima del previsto

Leggi su pantareinews

(Di sabato 5 novembre 2022)S23 con, le voci si fanno insistenti e anche in relazione al lancio e quindi all’arrivo sul mercato in anticipo rispetto alla solita roadmap. AncheS23 Plus eS23 Ultra arriveranno con l’ultimo processore dell’azienda sudcoreana. Exynos 2300, prodotto in casa a Seul, è reale e sembra sarà lanciato comeper i medio gamma. La serie S23 sta passando tutte le tappe relative alle certificazioni in previsione del lancio che potrebbe avvenire già a gennaio, per ora si tratta solo di voci per cui da prendere come tali in attesa dell’ufficialità di Samsung. SerieS23, presentazione vicina?S23 conSono diversi anni che i fan dell’azienda sudcoreana attendono ...