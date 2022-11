Barcellona | Inigo Martinez per il post Piqué

Commenta per primo Secondo Mundo Deportivo ,Martinez ha già un accordo verbale con ilche lo vuole al posto di Pique come parametro zero in estate. Ma l'operazione potrebbe essere anticipata già a gennaio....per primo Gerard Piqué giocherà domani l'ultima partita al Camp Nou con il, che ha già individuato il suo sostituto: come riferisce Mundo Deportivo , a gennaio scatterà l'assalto a...L'Atletico Bilbao non vuole privarsi del difensore Íñigo Martínez in questa sessione di calciomercato: no alle trattative con il Barcellona ...Gerard Piqué domani giocherà l'ultima partita della sua carriera al Camp Nou con il Barcellona, che però è già ...