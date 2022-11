Rally di Pico | grave incidente | investito commissario di gara

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un gravissimosi è verificato nel corso delle prove per ildi, nel Frusinate, organizzato dal comune e valido per il TrofeoNazionale italiano. Nella piazza centrale del piccolo paese è statoundi. A centrarlo, nonostante la presenza delle barriere di sicurezza, è stata una delle auto in competizione perchè il pilota ne ha improvvisamente perso il controllo. Un impatto violentissimo che ha provocato gravi ferite all’uomo trasferito d’urgenza al ‘Santa scolastica’ di Cassino in codice rosso. La dinamica dell’è ora in fase di costruzione da parte dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo. Le prove sono state sospese. SportFace.

Incidente aldi. Un'auto in gara è uscita di strada ed ha travolto uno dei commissari della competizione. Il fatto è accadutoIl giovanissimo driver Promox Gabriele Recchiuti è pronto per la finale di Coppa ItaliaAci Sport 2022 alLazio Cassino -. Qui sarà tra quanti saranno in lizza per il Trofeo Pirelli Accademia 2022 per la classe R2B. Dopo la bella prova al 'del Gargano' in cui ha messo in mostra il suo ...Riceviamo e pubblichiamo le informazioni relative all'incidente avvenuto alla finale del Rally del Lazio. La prova speciale show di Pico ...Sperlonga (Latina) – Sport e territorio, una relazione inscindibile. Un esempio forte, concreto, di questo legame è certamente la Ronde di Sperlonga, che sino dalla sua nascita ha cercato di dare il p ...