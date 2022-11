Palomino | «Ho spiegato la mia posizione Spero di poter tornare a giocare presto»

... ha parlato José Luis, difensore dell'Atalanta trovato positivo al Clostebol metabolita ... Io hocosa mi è successo, ma sono fiducioso . Voglio tornare in campo', ha concluso. La ...Lo ha detto José Luis, difensore dell'Atalanta, a margine dell'udienza durata quasi tre ... Io hocosa mi è successo, ma sono fiducioso. Voglio tornare in campo", ha concluso. La ...Fonte: tuttomercatoweb.com MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino s'è presentato quest'oggi a Roma, presso il Tribunale nazionale Antidoping, per ri ...(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Ho parlato con il giudice e ho ribadito la mia posizione, adesso aspettiamo e spero che tutto finisca subito". Lo ha detto José Luis Palomino, ...