Maltempo | cede un terreno nello stadio dell’Ercolanese VIDEO

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ercolano (Na) – Un boato, molta paura ma nessun ferito per il cedimento di un’ampia zona diall’interno del perimetro dellodi Ercolano (Napoli), lungo il lato che affaccia su via Doglie. Le bombe d’acqua cadute nella zona vesuviana hanno provocato il crollo di una parte del muro di contenimento e l’apertura di una voragine ai bordi della pista di atletica, non lontano dagli spogliatoi. Oggi pomeriggio era previsto l’allenamento dei giocatori, che milita nel campionato di Eccellenza, ma la forte pioggia aveva tenuto gli atleti al coperto nelle proprie auto. Uno di loro, Salvatore Bacio Terracino, ha ripreso le immagini del crollo in undiventato virale sul web. “Abbiamo sentito un boato – racconta – poi abbiamo visto il cedimento del ...