Lombardia | Guidesi premia 31 attività storiche in provincia di Sondrio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Sono 31 leindiche hanno ottenuto il riconoscimento da Regionenel 2022. Si tratta di negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propriasenza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni. L'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido, ha conferito i premi nel corso di un evento che si è svolto questo pomeriggio alla Camera di Commercio di. Per la prima volta lazione, su volontà dell'assessore e grazie alla collaborazione degli enti camerali, avviene in tutti i territorili: domani sarà la volta di Lodi. "Con questo riconoscimento -evidenzia l'assessore ...

