Le Forze dell’Ordine tra suicidi | omicidi e violenza subita

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 novembre 2022) Bergamo. Nulla sembra fermare la marea della morte delle persone in divisa pero,o,, in una catena di morte che crea nuovi adepti e nuove modalità di attuazione. Sono di questi giorni la notizia dellaattuata nei confronti di una poliziotta nelle vicinanze della caserma a fine turno, mentre si recava alla sua macchina per rientrare a casa a fine servizio, e l’o commesso in caserma da un brigadiere nei confronti del suo comandante. Questi fatti mi spingono a cercare di individuare i possibili motivi che inducono, chi porta una divisa, alo attuato, all’o nei confronti del proprio superiore, ma anche allacostantemente ricevuta da parte di terzi, considerazioni in ...