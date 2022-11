Gravina | divisa Aia a ragazzo somalo scappato da guerra

(Di venerdì 4 novembre 2022) "Saiyd Ali Hussein è un giovanearrivato in Italia, lo abbiamo fatto incontrare con l'Associazione arbitri perché dirigeva partite della Premier League in Somalia, un Paese in. Un ...

Ieri abbiamo consegnato la divisa a questa ragazzo e probabilmente da questo weekend comincerà già ad arbitrare". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa di presentazione della nuova maglia della Nazionale.