Ecco le possibili rivali della Juve | rischio CR7 | pericolo Monaco e Psv

(Di venerdì 4 novembre 2022) Agli olandesi non sono bastati ben 13 punti per arrivare primi nel Girone A, vinto dall'Arsenal. Da secondi classificati sono fra i potenziali avversari delle retrocesse dalla Champions League. ...

Agli olandesi non sono bastati ben 13 punti per arrivare primi nel Girone A, vinto dall'Arsenal. Da secondi classificati sono fra i potenziali avversari delle retrocesse dalla Champions League. ...la lista completa. Si giocherà il 16 e il 23 febbraio in match di andata e ritorno. I ... TUTTE LEAVVERSARIE DELLA ROMA Barcellona Siviglia Salisburgo Sporting Lisbona Ajax Bayer ...