DIRETTA | Dirigenti scolastici | assemblea nazionale dei sindacati a Roma VIDEO

Orizzonte Scuola

Tra i feriti ci sono anche duedel partito: Faisal Javed e Ahmed Chattha. La polizia del ...colpito Khan era alla guida di una marcia di protesta partita il 28 ottobre da Lahore ea ......raccontare come ha trascorso la giornata della Commemorazione dei Morti affronta in maniera... efficiente e ordinata; un lavoro per il quale ringrazio tutti i nostri tecnici e... Dai concorsi alla lotta al precariato, dagli aumenti stipendiali ai vincoli per la mobilità, i sindacati incontrano il ministro Valditara [VIDEO] Oggi l'assemblea di Flc Cgil, Cisl, Uil e Snals. Un dirigente scolastico: "Per una pensilina rotta ho dovuto scrivere 60 pec al comune. Immaginate la ...I vertici di Mosca hanno ipotizzato l'uso di armi nucleari tattiche in Ucraina, come riferiscono funzionari statunitensi citati dal New York Times. L'ambasciatore Gb sarà convocato al ministero degli ...