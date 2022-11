Covid | Iss | nell' ultima settimana in calo incidenza e indice Rt

Questo il quadro offerto dal monitoraggio della cabina di regia sulin Italia, diffuso stamattina dall'Istituto superiore di sanità (). "Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al ...10.00: in calo l'incidenza e l'Rt In diminuzione a 283 da 374 l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casiogni 100.000 abitanti, e l'indice Rt a 0,95 dal precedente 1,11. Lo si ...ROMA (ITALPRESS) – Cala l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi covid: 283 ogni 100.000 abitanti a fronte dei 374 ogni ...Ancora in diminuzione l'incidenza dei casi di Covid-19 in Italia e l'indice di trasmissibilità Rt . L'incidenza settimanale a livello nazionale è pari a 283 casi ogni 100.000 abitanti contro 374 ogni ...