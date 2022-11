Ag Fagioli | «Inserito coi tempi giusti | ora è pronto per la Juventus»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Andrea D’Amico, agente di, ha parlato del centrocampista dellaa Tuttusport e del lavoro di Allegri Andrea D’Amico, agente di, ha parlato del centrocampista dellaa Tuttusport e del lavoro di Allegri. Le sue dichiarazioni:E LA JUVE – «Il merito per aver forgiato un giocatore di questo livello, attraverso un lungo percorso, è indubbiamente della. E riguarda anche lestiche con cui è stato aggregato ad Allegri: i giovani gettati di fretta nella mischia rischiano di bruciarsi, ora invece Nicolò èe ha la maturità giusta per imporsi. Dall’inizio o a gara in corso, poco importa». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

... assist die primo gol del centrocampista in maglia bianconera; Lecce ko e tre punti in tasca per Allegri. L'esterno inglese però,negli ultimi venti minuti della partita, aveva ...Classe 2001,già nel 2018 era statoin Inghilterra tra i 60 talenti migliori del mondo uno dei tre italiani, insieme a Salcedo e Pellegri . Piacentino doc, le stimmate del ... Juventus: Chi è Fagioli, baby che somiglia un po' a Del Piero e un po' a Pirlo Nicolò Fagioli è uno dei migliori giovani in giro per l'Europa e la sua classe e il suo talento ormai sono sempre più apprezzate da tutti.