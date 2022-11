Prova al bacio per Daniele e Nikita | come sta Elenoire Ferruzzi?

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 7, i concorrenti sono tornati a giocare al gioco della bottiglia. Ieri sera, mercoledì 2 novembre 2022, il pubblico che segue la diretta, si è molto divertito a guardare i vipponi eseguire obblighi, fronteggiare gli imprevisti, dire la verità e soprattutto dare dei baci. E indovinate tra chi è scattato ilper via del gioco? Proprio traDal Moro ePelizon. GF Vip 7,Dal Moro pesca ilconPelizonha girato la bottiglia che si è fermata sul. Così il bel Dal Moro ha dovuto pescare un nome dalla bolla ed eseguire quanto suggerito dal gioco. In tanti hanno pensato che il vippone non abbia pescato a caso ma che sia andato proprio in cerca di un nome specifico. Tant’è ...

La Stampa

Lawrence e Henry Miller, non ha mai dato nessunadi fede proustiana, questo libro di Giuseppe ... che, conscia del genio del figlio, lo tratta tuttavia come un bambino ritardato: ilmancato ......e allarga per Theo Hernandez che avanza a grandi falcate verso il limite dell'area e cicon ... Al 21 Leao sfiora il poker colpendo la traversa dopo un assist aldalla sinistra di Theo ... Il record di pesi e il bacio di Belen: Mimmo Catricalà conquista il pubblico di Canale 5 Dopo Mattia-Maddalena e Niveo-Rita, ora anche tra Wax e la nuova arrivata Claudia è scattato il bacio, mentre tra i ballerini Gianmarco e Megan l'alchimia in pista si è trasformata in un'attrazione se ...Claudia Bentrovato é la nuova fidanzata di Wax Lui le chiede un bacio alla Shakespeare, ad Amici 2022: ecco cosa succede nella puntata del 30 ottobre 2022 ...