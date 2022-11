No! Questa foto di Zelensky e il drone iraniano non è un fotomontaggio | i russi sbagliano modello

(Di giovedì 3 novembre 2022) Unadel Presidente ucrainoaccanto a unè stata etichettata dalle aree filorusse come falsa. Secondo i media, il tutto sarebbe facilmente “verificabile” dalle dimensioni delstesso, un Shahed-136, troppo grande rispetto all’altezza dinell’immagine. Unmontaggio fatto male? Abbiamo verificato. Per chi ha fretta Secondo la narrazione russa, le dimensioni die delnellapubblicata dagli ucraini non corrispondono alla realtà. In base atesi, iaccusano gli ucraini di aver diffuso unmontaggio. Le dimensioni delpresente nella ...

Open

FOSSACESIA - Confesercenti di Chieti dice '' alla cementificazione della costa dei Trabocchi raccogliendo l'allarme di molte imprese ...rispettando i principi che ci hanno guidato fin qui su...Sei un libero professionista Se la risposta è affermativa, rispondi aseconda domanda: hai mai avuto sensazioni di paura o ansia legate alla tua professione Per ...la risposta è. Infatti, ... No! Questa bambola non viene venduta per la "propaganda LBGBT" CartOrange in collaborazione conSuite Travel, inaugurano il corner negli spazi di Coin Mestre, presso il centro commerciale Le Barche ..."Siamo parte fondante dell’Alleanza Atlantica. Io non metto in discussione la nostra appartenenza, ma la nostra postura. In Ucraina serve un negoziato per una conferenza internazionale sotto l'egida d ...