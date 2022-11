Lombardia | Renzi | Moratti? Se fossi leader Pd la chiamerei di corsa Ammesso che vogliano vincere…

(Di giovedì 3 novembre 2022) La“ha fatto una cosa di grandissimo rilievo. Lei dice, non posso accettare che provvedimenti ideologici inficino il mio lavoro in. Non sta lanciando una candidatura ma una operazione di politica culturale molto interessante”. Lo ha detto Matteoa L’aria che tira. “Secondo me c’è una alternativa anche in. Seil segretario del Pddie le direi, andiamo insieme. Se il Pd avesse voglia di vincere le elezioni inchiamerebbe la. Ma il Pd di Letta la voglia di.”, ha aggiunto ildi Iv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Matteorompe subito gli indugi e cerca di incunearsi nella frattura che si è creata ai vertici della Regione. Alle porte ci sono le elezioni e l'addio dell'assessore al Welfare che si ...Se io fossi il segretario del Pd chiamerei la Moratti e direi andiamo insieme, per vincere le elezioni in. Ma il Pd di Letta non ha voglia di vincere' ha dettoall'Aria che Tira.Roma, 3 nov (Adnkronos) - "Se la Moratti si candida è un fatto rilevante politicamente". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira. "Noi abbiamo fatto questa nuova squadra con Calenda, la ...Lei dice, non posso accettare che provvedimenti ideologici inficino il mio lavoro in Lombardia. Non sta lanciando una candidatura ma una operazione di politica culturale molto interessante”, ha detto ...