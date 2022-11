Calciomercato.com

...in un bar diQuattro Canti di San Francesco, nel centro storico di Genova. Aveva colto l'occasione per festeggiare la nascita della figlia e guardare la partita di Champions League tra...L'immigrato peruviano era andato in un bar indei Quattro Canti di San Francesco a festeggiare con gli amici , mentre la moglie era ancora in ospedale, e guardare la partita- Napoli di ... Liverpool: via libera di Klopp per il maxi-investimento Di cosa è accusato il 63enne genovese che ha ucciso con una freccia Javier Alfredo Romero Miranda, operaio peruviano di 41 anni ...La prima sconfitta stagionale per il Napoli è arrivata dopo 18 gare giocate, ed a dirla tutta non perdeva dal 30 aprile 2022. Un 2-0 incassato all’Anfield in un clima ...