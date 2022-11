La Lazio saluta l’Europa League | il ko col Feyenoord fa retrocedere la squadra di Sarri in Conference League

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 novembre 2022) Serata amara per ladi Maurizio. Ai biancocelesti serviva una vittoria, o un pari, per qualificarsi alla fase successiva del, ma l’esito del match è stato deludente. Il, grazie ad una rete di Gimenez al 64?, ha vinto contro lachequindi. Lalaziale retrocede in, dove parteciperà ai playoff contro le seconde classificate nei gironi della terza competizione europea. Il, grazie ai tre punti di oggi, sale in prima posizione nel girone, davanti al Midtylland. L'articolo CalcioWeb.