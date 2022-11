Adnkronos

Ad affermarlo, ad Adnkronos/Labitalia, Franco, presidente Inail, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso presso l'...All'apertura dei lavori intervengono Franco, presidente Inail; Giuseppe Rossi, presidente Uni; Berlino Tazza, presidente Sistema Impresa. Poi, la prima sessione dal titolo 'La cultura della ... Infortuni, Bettoni: "Campagna Inail-Mims per sensibilizzare sui rischi della professione autotrasporto merci" (Adnkronos) - “La campagna si colloca tra le iniziative previste nell’ambito del protocollo sottoscritto il 31 luglio 2020 - con durata triennale - tra Inail e il Ministero delle infrastrutture e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...