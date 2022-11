Dynamite 02 11 2022 The Impact of Double J

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo a Baltimora ed assisteremo a ben quattro match titolati, tra tutti spicca l’open challenge del ROH World Champion Chris Jericho contro un avversario a sorpresa. Darby Allin vs. Jay Lethal (3,5 / 5) C’è grande astio tra i due contendenti ed infatti lo scontro si è acceso ancor prima del suono della campanella con una violenta rissa all’esterno del ring. Una volta rientrati sul quadrato, Jay Lethal ha preso le redini dell’incontro riuscendo ad infliggere a Darby Allin colpi pesantissimi come ad esempio la German Suplex eseguita sull’apron ed il pericolosissimo Back Body Drop con caduta dritta sulla testa per lo Strange Enigma. Come sempre Darby Allin si è dimostrato un ottimo incassatore, l’ex TNT Champion è riuscito a ribaltare la ...