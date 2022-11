Calcio | Conference League | Rfs-Fiorentina 0-3 alla fine del primo tempo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Riga, 3 nov. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 3-0 sull'Rfs Riga al termine deldel match valido per la sesta giornata del gruppo A di, in corso di svolgimento allo Skonto Stadion della capitale lettone. A decidere sin qui la partita i gol di Barak al 7', Cabral al 45' e Saponara al 47'.

Lo Special le definisce da knock out, senza ritorno: 'Se non vinciamo, andiamo inLeague. Noi vogliamo invece giocarci i playoff e per farlo abbiamo soltanto un risultato, vincere. Partita ......di stasera all'Olimpico si giocheranno l'accesso ai play - off per non retrocedere in...d'inizio alle ore 21:00. Le probabili formazioni ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Ibanez, ...