Roma | “Grazie per avermi graffiato la fiancata Giuro che ti sparo mer*a”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un maxi bigliettino, praticamente un poster viste le dimensioni, lasciato su un’auto parcheggiata a. Sopra un lunghissimo testo di minacce, alcune piuttosto pesanti, indirizzate all’automobilista che, da quanto si legge, gli avrebbela. Lo scatto è finito in rete e in breve tempo è diventato virale. La foto del bigliettino con le minacce sull’auto parcheggiata aA rilanciare il post la pagina “fa Schifo“. Nel testo si legge: “che mi haianche questa, aspettavo questo. E proprio per questo ho continuato a parcheggiare qui. Ma tanto più mi graffi, più mi pagano, mai sentito parlare di atti vandalici e kasko?“. Dopodiché inizia il lungo elenco di minacce: “Farò in modo di vederti e se sai chi ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

In questo tour,a una tecnologia tedesca, vedremo gonfiabili a forma di delfini, di Sole e ... Ho scelto di portare lo spettacolo a, Bologna e Milano perché questi Palasport danno la ...al tempestivo intervento delle forze dell'ordine è stata evitata la tragedia. Tutto ha ... Quello che è stato investito è stato trasferito all'Aurelia Hospital die dimesso con una prognosi ... Senzatetto aggredito a Roma, individuati due ragazzi grazie al video Quando vengono chiamati in causa, rispondono sempre presente. Finalmente Mou sta trovando fiducia e garanzia anche dai turn-over Sfruttare la prima possibilità che ti capita vuol dir tanto. Perché in ...L’associazione aBRCAdabra, come riporta in una nota stampa, ha scelto di essere al fianco dì queste neomamme, sostenitrici dell’associazione ...