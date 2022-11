Medici no vax | la bufala in diretta di Massimo Galli

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Malgrado la decisione del governo Meloni di procrastinare l’obbligo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa, che secondo i ben informati rappresenterebbe un compromesso con i “liberali” delle restrizioni che compongono la maggioranza, non si tacitano le polemiche in merito al reintegro anticipato del personale sanitario che non si è voluto piegare al ricatto vaccinale. Il servizio suino vax In merito a ciò, mi sembra doveroso segnalare e denunciare un servizio realizzato dal Tg3, trasmesso ieri, in cui si è raggiunto un livello scandaloso di pura disinformazione. E chi si poteva interpellare alla bisogna, se non l’illustre, medico in pensione che ha sempre considerato i numeri reali della pandemia di Sars-Cov-2 del tutto irrilevanti? Intervistato da Maria Teresa Palamà, la quale ha tenuto a farsi inquadrare ...

