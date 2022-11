MAC lancia la capsule collection di make-up dedicata a Black Panther

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 2 novembre 2022)sta per tornare al cinema con un film sequel senza Chadwick Boseman. E MAC Cosmetics ha deciso di rendere omaggio alla nuova avventura Marvel realizzando una-up in limited edition.è pronto a tornare, anche senza Chadwick Boseman. Il sequel riporta l’attenzione dei fan Marvel in Wakanda, un regno che ha perso il suo re ma che continua a credere nella speranza. E, in onore del film in uscita, MAC Cosmetics hato una nuova. Courtesy Press OfficeSi tratta di una limited edition, studiata accuratamente per rappresentare il film ambientato nell’universo Marvel e che precede ...