Quellitenuti fuori da alternanze o turn over che dir si voglia. La pagella disul Napolista :. Klopp tenta invano di tappare la fonte cristallina dell'impostazione azzurra ma ...... cui ci ha abituato in questa stagione, ma va bene così " 7 Gioca più sottotono del solito, o forse semplicemente non spinge come ci ha abituati, ma Anguissa restaAnguissa - 6,5. ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Lobotka sempre più leader: si è caricato il Napoli sulle spalle. La sconfitta ad Anfield contro il Liverpool è un boccone amaro per ...LEGGI ANCHE: Osimhen lascia il Napoli: la Premier League pronta ad accoglierlo. Mercato Napoli, Lobotka si lega a vita Con Lobotka si è discusso di un rinnovo fino al 2027 con opzione per un ulterior ...