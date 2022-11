LIVE Juventus-PSG 1-1 | Champions League calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? PSG che alza il baricentro. 50? Rabiot mette in mezzo, attardato Milik. 48? Pressing ancora della. 46?il21.51che domina ma che vede Mbappé portare in vantaggio i parigini con una giocata da urlo, pareggia poi Bonucci. Maccabi che pareggia con il Benfica con lo stesso risultato, al momento Juve terza in classifica. A tra poco per il46? Finisce il primo tempo,-PSG 1-1. 45? Giallo per Milik, fallo tattico. 43? Miretti da fuori area manda alto sopra la traversa. 41? Goooooooooooooooooooooooool, Bonucci, Locatelli per Cuadrado che di testa serve Bonucci che in scivolata segna,-PSG ...