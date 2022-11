La prova dei fatti

Leggi su internazionale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sono una donna sposata con un uomo, siamo entrambi bisessuali e per via del figlio piccolo da un po’ non ci svaghiamo con altri. Ho scoperto che mio marito si è vaccinato contro il vaiolo delle scimmie senza dirmelo. Come devo reagire? Leggi