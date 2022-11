GF Vip | Carolina pensa al ritiro e insinua | «Sembra che gli autori non mi vogliano più» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 2 novembre 2022)- US Endemol Shine La diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì ha scosso parecchioMarconi, che attualmente si trova al televoto eliminatorio insieme a Pamela Prati, Patrizia Rossetti e George Ciupilan. Accusata di falsità da diversi coinquilini, la venezuelana si è infatti scontrata con lo stesso Alfonso Signorini, rimarcando che ha deciso di partecipare al reality per spiegare in che modo una donna può tornare a vivere dopo aver affrontato un tumore, esattamente com’è capitato a lei, e non di certo per “macchiarsi” ed entrare in dinamiche che considera di bassa lega. Un pensiero che la Marconi ha nuovamente espresso, minacciando ile lanciando una velenosa frecciata al programma. “Io non mi sento più, questo volevo dire. Mi volevo alzare e dire ‘rinuncio ai soldi che mi fanno ...