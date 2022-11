Curva Nord Inter | retroscena Boiocchi | «Le cose ce le prendiamo per forza»

Inter, nuove intercettazioni che riguardano anche Vittorio Boiocchi, l'ultras assassinato: le ultime Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, l'ultras dell'Inter assassinato, ...È notizia di che erano stati individuati dalla Digos di Milano gli ultras che, sabato scorso, hanno fatto svuotare laal Meazza durante il match Inter - Sampdoria, dopo che si era diffusa la notizia dell'omicidio del capo ultras Vittorio Boiocchi. E ora è partito subito un primo daspo. Le indagini condotte ...“Il mio pensiero e le scuse vanno rivolte verso le singole persone e soprattutto i bambini, che sono le persone più esposte”. Caos Curva Nord. Caos in Curva Nord – Le parole di Malagò. Su quanto è acc ...1' di lettura 02/11/2022 - "E' un autogol per le società stesse" SPORT (Roma). "Il calcio per molto tempo ha rappresentato un'eccezione e questo non va bene. Da presidente del Coni dico che se un tifo ...