Clima | in Europa negli ultimi 30 anni temperature aumentate più del doppio rispetto al resto del mondo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Gli effetti del surriscaldamento globale sono più forti inche neldel: secondo l’ultimo report dell’Organizzazione meteorologica mondiale, infatti, nel Vecchio Continente lesonodi oltre ilalla media mondiale30. Si tratta del rialzo più alto di qualsiasi altro continente. La prossima settimana inizieranno in Egitto i negoziati Onu sui cambiamentitici, COP27, e il quadro dipinto dal Wmo è apocalittico: ondate di calore, incendi, inondazioni e altri impatti dei cambiamentitici colpiranno la società, le economie, gli ecosistemi. “Leaumenteranno in tutte le aree europee ...

Il rapporto sullo 'Stato delin', prodotto dalla World Meteorological Organization e dal Copernicus Climate Change Service dell'Unione europea, si è basato sui dati del 2021, fondendo ...Inoltre, l'è tra le regioni più avanzate nella cooperazione transfrontaliera in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolar modo per quel che concerne i bacini fluviali ... Clima, in Europa temperature aumentate il doppio della media mondiale In Europa le temperature sono aumentate di oltre il doppio della media mondiale negli ultimi 30 anni: il balzo in avanti più eclatante rispetto agli altri continenti, secondo un nuovo rapporto ...L'allarme dell'Osservatorio geofisico dell'Unimore: temperature, siccità e clima anomalo, il 2022 è l'anno più caldo degli ultimi due ...