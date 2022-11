Cinecittà presenta | RomeVideoGameLab 2022 Laboratori | workshop | e-sports youtuber e tanto altro

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dal 3 al 6 novembre a(negli studi di via Tuscolana 1055) torna l’appuntamento col festival degli applied game. Una grande occasione per capire e imparare, per sperimentare e divertirsi, per esplorare il mondo delle innovazioni e dei videogiochi. Quest’anno all’insegna di ciò che è “Naturale e Metanaturale” L'articolo .