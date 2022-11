Chi l’ha visto? | bomba sul caso importante | trovato un cadavere | potrebbe essere lei

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il 2 Novembre torna Federica Sciarelli con una nuova puntata di hi, il programma chiave di Rai 3 che cerca di fare luce, con le sue indagini, sui fatti di cronaca che hanno sconvolto il paese. Federica Sciarelli, la chiave del suo successo televisivo Il programma di Rai 3 si fa portavoce di tutti coloro che vogliono denunciare un comportamento scorretto, una scomparsa improvvisa, sparizioni oppure non si vedono rappresentati dalle forze dell’ordine. Le indagini degli inviati hanno permesso di fare chiarezza e addirittura far riaprire tutti quei casi che sono stati chiusi proprio per mancanza di prove. Il servizio per i cittadini è una valvola di sfogo, dove chiunque vuole parlare ha la porta aperta e il microfono in mano. Verrà data la possibilità a chi non è stato sentito dalla polizia di chiarire i fatti ed esporre tutte le ...