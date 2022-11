Milan-Salisburgo | servirà il miglior Leao | Pioli punta sul suo gioiello

(Di martedì 1 novembre 2022) Stefano, alla vigilia della partita contro il, starebbe decidendo le ultime mosse per la Champions League. Il suodovrà rialzare la testa, dopo la sconfitta contro il Torino. In campo dovrebbero scendere i titolarissimi e...

Fresco di rinnovo con il, Stefano Pioli presenta la decisiva sfida contro ilper la qualificazione agli ottavi di Champions League: 'Fare bene domani sera - afferma - vorrebbe dire tanto perché è il nostro ..., Tonali e Pioli 'votano' Leao Sandro Tonali ©LaPresseCome detto, Torino è stato un passaggio a vuoto per il. Tutti hanno deluso. Lo ha fatto soprattutto Rafael Leao, ...Stefano Pioli starebbe pensando ancora una volta a schierare Rebic titolare per la sfida contro il Salisburgo in Champions League ...(Adnkronos) – Fresco di rinnovo con il Milan, Stefano Pioli presenta la decisiva sfida contro il Salisburgo per la qualificazione agli ottavi di Champions League: “Fare bene domani sera – afferma – vo ...