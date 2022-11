ClubAlfa.it

A Città del Messico, Super Max ha superatoe Sebastian Vettel come numero di successi stagionali: secondo l'olandese, un traguardo che sembrava impossibile . E che lo sarebbe stato,......piazzamento fuori dalla zona punti sia da parte dello stesso Magnussen che di Mick. I ... Una consolazione magrissima per il figlio del sette volte campione del mondo, come si evince ... Ferrari F50: in vendita esemplare appartenuto a Michael Schumacher Michael Schumacher, emozione fortissima: sta per succedere e i fan sono già commossi. Ogni volta è un tuffo nel passato che sconvolge ...C'è un parametro più affidabile per giudicare il dominio di un pilota in una stagione rispetto al mero numero di vittorie. Ecco qual è ...