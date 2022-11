Gli sgravi fiscali sull’energia non devono essere finanziati con tasse e deficit

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 novembre 2022) Il primo atto del governo Meloni sarà probabilmente in piena continuità con l’esecutivo precedente guidato da Mario Draghi: prorogare almeno fino alla fine dell’anno glisui prezzi dell’energia. A quanto si apprende, l’intenzione è poi di mantenerli o addirittura potenziarli per tutto il 2023. Per far fronte agli enormi costi di tale manovra – stimabili tra i quaranta e i sessanta miliardi di euro – si sta studiando non solo un incremento deldal 3,9 al 4,5 per cento, ma anche una nuova tassa sulle grandi società di e-commerce che utilizzano mezzi inquinanti per effettuare le consegne. Un po’ di inerzia è comprensibile, per un governo che si insedia alla vigilia della legge di bilancio. Tuttavia, Palazzo Chigi dovrebbe approfittare dei prossimi giorni per riflettere a fondo sulla strategia che intende seguire. La crisi energetica in ...