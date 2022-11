GF Vip | Salvo Veneziano | addio alla moglie dopo 27 anni

Leggi su howtodofor

(Di martedì 1 novembre 2022), uno dei più famosi ex concorrenti del Grande Fratello, di recente aveva fatto molto parlare di sé per via dell’incendio che aveva coinvolto il suo ristornate. L’ex gieffino, però, in queste ore è finito al centro del gossip per via della sua relazione naufragata con Giusy, con cui era legato da 27è stato reso famoso dsua partecipazione al Grande Fratello Vip, programma a cui ha partecipato in ben due edizioni. L’uomo, cheaver preso parte al programma nella sua prima edizione Nip, era tornato qualche temponel reality ma era stato squalificato in seguito a parole molto dure e ritenute offensive e sessiste. Qualche tempo fa l’uomo aveva rivelato che uno dei suoi locali era stato ...