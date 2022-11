F 1 | Aston Martin Vandoorne nuovo collaudatore e pilota di riserva

(Di martedì 1 novembre 2022) Il campione in carica di Formula E dividerà il riolo con Drugovich ROMA - Il campione in carica di Formula E, Stoffel, il prossimo anno si unirà all'come...

Il campione in carica di Formula E dividerà il riolo con Drugovich ROMA (ITALPRESS) - Il campione in carica di Formula E, Stoffel Vandoorne, ...L’Aston Martin continua nel proprio processo di rinnovamento e crescita per scalare la griglia della F1: dopo aver annunciato l’arrivo di Fernando Alonso al posto di Sebastian Vettel come secondo pilo ...