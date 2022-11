Covid | mascherine e vaccini | così Meloni cancella Speranza

(Di martedì 1 novembre 2022) "Per gli operatori della sanità per i quali, gli unici in Italia, era prevista la scadenza dell'obbligo vaccinale al 31 dicembre, abbiamo deciso di anticipare la fine dell'obbligo al primo novembre, perché ci consente di prendere 4 mila persone e di rimetterle al lavoro". Lo ha detto in conferenza stampa la presidente del Consiglio, Giorgia, che ha detto di averlo deciso "sulla base dei dati e della situazione", e ha anche confermato l'uso dellenegli ospedali.

