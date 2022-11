Champions | Porto e Brugge agli ottavi | Atletico fuori da tutto! LIVE Marsiglia-Tottenham 1-0 | Sporting in vantaggio

Nella sfida allo stadio do Dragäo l'Atletico è apparso scarico, evidentemente demotivato dalla certezza dell'eliminazione dalla, maturata nel turno precedente. Il, che aveva bisogno ...Ilvince 2 - 1 in casa contro l'Atletico Madrid e ha costretto i Colchoneros a uscire dall'Europa con l'ultimo posto nel girone Ilvince 2 - 1 in casa contro l'Atletico Madrid e ha costretto i Colchoneros a uscire dall'Europa con l'ultimo posto nel girone. Sergio Conceicao ha fatto lo sgambetto all'ex compagno e amico ...Ha sbloccato Bayern-Inter al 32’ con un perfetto colpo di testa su assist di Kimmich, sbarazzandosi con molta facilità della marcatura di Lautaro Martinez. Benjamin Pavard ha portato in vantaggio la s ...Si è concluso oggi il girone B di Champions League con gli ultimi verdetti. Il Porto si qualifica al primo posto, il Bruges come seconda. Atletico Madrid terzo e dunque fuori ...