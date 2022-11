Caleppio di Settala Mi | cercasi manutentore meccanico da inserire come apprendista

Prima la Martesana

Staccano i cartelli, rovesciano i bidoni e rompono anche una delle inferriate per accedere alla struttura: vandali sotto all'occhio della telecamera al centro Polivalente didi. Sulle tracce dei vandali al centro Polivalente Hanno staccato le insegne del Comune e del centro medico, poi provato a forzare l'inferriata che li separava dalla porta d'ingresso. ...Inaugurato adiil Parco della Pace (pensando all'Ucraina). La cerimonia nella frazione, con il sindaco Andrea Carlo , si è tenuta oggi pomeriggio, sabato 15 ottobre 2022. E una volta tagliato il ... Inaugurato a Caleppio di Settala il Parco della Pace (pensando all'Ucraina) Il sinistro è avvenuto nei pressi del cantiere per il raddoppio. Il paziente è stato trasportato al San Raffaele per accertamenti ma non versa in pericolo di vita ...