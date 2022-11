Calci e schiaffi a tennista di 14 anni | la vergognosa aggressione del padre - allenatore

PalermoToday

Succede a Belgrado, dove un 'padre' allenatore di origine cinese si scaglia con violenza contro la figlia tennista di 14 anni rea di non ...La 35enne ormai da troppo tempo era vittima di costanti percosse:, pugni,alle gambe, alla schiena e addirttura sulla pancia durante lo stato di gravidanza , tirandole i capelli e ... Calci, schiaffi e pugni: compagna ridotta in fin di vita, condannato a 14 anni Ha picchiato la moglie incinta colpendola sul pancione. Per questo un uomo di 38 anni è stato denunciato e allontanato da casa ...ASCOLI PICENO Un brutto fallo durante una fase di gioco ha fatto scoppiare il caos in campo. E la cosa peggiore è che non si trattava di una partita di calcio tra “senior” ma dell’incontro del campion ...