Biden lavora per un incontro con Xi Quelle telefonate tese con Zelensky

... che hanno pregato, sono scesi in piazza, hanno dato il loro sudore per il Paese chee hanno ... Anche lo statunitense Joeè corso, seppure non fisicamente, ad appoggiare il neo - eletto ...Impegnato in prima linea nella battaglia ai falsi su Twitter, Muskparallelamente a uno ...la produzione di petrolio in quello che è stato ritenuto uno schiaffo all'amministrazioneGli americani chiedono al presidente di pensare più ai fatti interni, la furiosa telefonata di Joe Biden a Zelensky sulla "lista della spesa" ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...