Basket femminile | Eurolega 2022-2023 | Virtus Bologna e Schio giocheranno contro Bourges e Girona nella seconda giornata

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) Si avvicina sempre più ladiWomenper la. Le due squadre italiane scenderanno in campo domani sera rispettivamente(palla a due ore 20:30) e(ore 20.45) e proveranno a conquistare un importante successo. La, reduce dalla sconfittail Valencia (per 73-71) nel debutto in, cercherà la prima vittoria stagionale in Europa. Non sarà però facile, perché dall’altra parte del parquet ci sarà il, squadra molto pericolosa (allenata da coach Ticchi) che lo scorso anno ha vinto la FIBA EuroCup e il campionato ...