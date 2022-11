Calciomercato.com

...e tabellino(4 - 3 - 1 - 2): Caprile 6,5; Pucino 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Ricci 6; Maita 6,5 (79' Mallamo sv), Maiello 6, Folorunsho 6,5 (67' D'Errico); Botta 7 (79' Galano sv);6, ...... e nella ripresa non è cambiato il copione con la traversa di Botta al 60' e due belle parate di Iannarilli su. In classifica ilmanca così il sorpasso alla Ternana e sale a 19 punti, a ... Bari, Cheddira: 'Renderemo orgogliosi i nostri tifosi. Il Mondiale Lo sogno...' In un'intervista rilasciata a socialmediasoccer, Walid Cheddira ha parlato della sua avventura in biancorosso: "A Bari mi chiamano 'Walino', i tifosi hanno baresizzato Walid dal ...Peso specifico E’ stato proprio con i guizzi di Cheddira e Antenucci che il Bari è riuscito a portare a casa risultati importantissimi conquistando 4 successi esterni consecutivi contro Perugia, ...