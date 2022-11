Barcellona | idea Pavard dopo il caso scoppiato nel Bayern

LA NAZIONE

... Xavi si è ritrovato senza centrali mancini affidabili nella rosa del. L'utilizzo dei ... Come nuova sarebbe l'di usare un mancino come laterale basso di destra. Una soluzione inversa (...Al momento del sorteggio i nerazzurri tremavano all'di doversi giocare la qualificazione all'... l'Inter è seconda a quota 10 punti, ormai irraggiungibile per il, fermo a 4 e '... “Bambine negate“, il libro in tour presentato a Firenze e Barcellona Il Real Madrid cambia strategia e prepara il rinnovo di contratto per Marco Asensio. Come scrive il quotidiano Marca, i blancos sarebbero pronti a intavolare una trattativa ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...