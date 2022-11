Angelus | Papa Francesco | Qual è la carta d’identità dei Santi?

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 1 novembre 2022) Ecco latà di cui ci parla il Santo Padre nel suo messaggio di oggi per la Festività liturgica di Tutti ile definisce come “la” deistessi. Ma pone la sua attenzione anche sul concetto dell’essere costruttori di pace.: “Le Beatitudini: una” In un L'articoloè ladei? proviene da La Luce di Maria.